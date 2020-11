Usa 2020, sondaggio Cnn: Per 1 su 3 economia è tema più importante

di lcl

Milano, 3 nov. (LaPresse) - Per gli elettori statunitensi il tema più importante delle elezioni presidenziali è l'economia. Lo rileva un sondaggio condotto da Cnn. Un intervistato su 3 ha scelto l'economia come questione più importante, 1 su 5 quello della disuguaglianza razziale e del coronavirus. Un elettore su 10 ha scelto la criminalità e la sicurezza e sempre 1 su 10 la politica sanitaria. Oltre la metà degli elettori ha affermato però che è più importante contenere il coronavirus che far ripartire l'economia.

