Usa 2020, sondaggio Cnn: Biden in vantaggio del 14% su Trump

di lcl

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Cnn, il candidato democratico alle presidenziali 2020 Usa, Joe Biden sarebbe in vantaggio sul repubblicano Donald Trump di 14 punti percentuali. Mentre la protesta per l'uccisione di Floyd infiamma gli Usa, Biden incassa il 55% dei gradimenti degli utenti, contro il 41% di Trump, dato più basso mai registrato per il tycoon. Nel complesso, il 38% approva il modo in cui Trump gestisce la presidenza, mentre il 57% non lo approva: è il peggior rating rilevato da gennaio 2019, ed è quasi alla pari con i rating di Jimmy Carter e George H.W. Bush verso la fine dei loro mandati. Entrambi i presidenti non riuscirono a ottenere la rielezione.

