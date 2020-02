Usa 2020, Sondaggi: Bloomberg cala del 3% dopo dibattito tv

di lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Michael Bloomberg perde terreno dopo il dibattito tv a Las Vegas. Secondo l'indagine condotta da Morning Consult, la percentuale di elettori che voterebbe per l'ex sindaco di New York è scesa di 3 punti percentuali, attestandosi al 17%, dopo la deludente performance in tv. E' il primo declino statisticamente significativo di Bloomberg da quando è entrato nella corsa per la Casa Bianca a novembre. L'indagine è stata condotta tra 2.609 elettori che hanno indicato di poter votare nelle primarie democratiche o nel caucus nel loro stato. Con il 30 percento di sostegno da parte degli elettori democratici, il senatore Bernie Sanders si conferma il favorito, seguito da Joe Biden, al 19%.

