Usa 2020, Sanders: Su Buttigieg e Klobuchar pressioni da establishment

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - L'establishment Dem ha esercitato "una forte pressione" su Pete Buttigieg e Amy Klobuchar per farli ritirare dalla corsa delle primarie. Lo ha detto il senatore del Vermont Bernie Sanders in un'intervista alla Nbc.

"Se non si fossero ritirati dalla gara prima del Super Tuesday sospetto che avremmo vinto in Minnesota, nel Maine e in Massachusetts" e "l'affluenza sarebbe stata diversa", ha aggiunto Sanders.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata