Usa 2020, Sanders ricoverato: campagna sospesa

di scp

Washington (Usa), 2 ott. (LaPresse/AFP) - Il senatore democratico Bernie Sanders ha sospeso la sua campagna per le primarie dopo essere stato ricoverato per un'ostruzione delle arterie. "Durante un evento elettorale ieri sera il senatore Sanders ha avuto un po' di fastidio al torace. A seguito degli esami medici è stato trovato un blocco in un'arteria e due stent sono stati inseriti con successo", ha dichiarato il consigliere senior di Sanders, Jeff Weaver, in una nota. "Sanders è vigile e di buon umore. Si riposerà nei prossimi giorni", ha aggiunto, "stiamo cancellando i suoi eventi e le sue apparizioni fino a nuovo avviso e continueremo a fornire aggiornamenti".

