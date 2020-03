Usa 2020, Sanders: Non si può vincere in tutti gli Stati

di lcl

Milano, 1 mar. (LaPresse) - "Non sarà l'unica sconfitta. Ci sono molti Stati in questo Paese. Nessuno li vince tutti". Così il senatore del Vermont Bernie Sanders dopo la sconfitta alle primarie Dem in South Carolina dove ha trionfato Joe Biden. "Ora entriamo nel Super Tuesday", ha aggiunto Sanders.

