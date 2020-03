Usa 2020, Sanders: Non mi ritiro da corsa primarie Dem

di lcl

Burlignton (Vermont, Usa), 11 mar. (LaPresse/AP) - Bernie Sanders non si ritirerà dalla corsa alle primarie Dem in vista delle presidenziali Usa del 2020. Nonostante le ultime sconfitte registrate contro il candidato Joe Biden, ex vicepresidente dell'amministrazione Obama, il senatore del Vermont ha annunciato che proseguirà la sua campagna elettorale.

"La nostra campagna ha vinto il dibattito ideologico" ma stiamo perdendo il dibattito "sull'eleggibilità" perchè i democratici pensano che Biden "abbia maggiori possibilità di battere Trump in autunno", ha commentato Sanders.

