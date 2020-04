Usa 2020, Sanders dà endorsement a Joe Biden

di lcl

Washington (Usa), 13 apr. (LaPresse/AP) - Bernie Sanders ha dato il suo endorsement al candidato democratico Joe Biden in corsa per le presidenziali negli Stati Uniti, in un video in cui è comparso a sorpresa con l'ex vice presidente. "Chiedo a tutti gli americani, a tutti i democratici, a tutti gli indipendenti, e a molti repubblicani di unirsi in questa campagna per sostenere la candidatura - di Biden - che appoggio", ha detto Sanders. Dobbiamo fare in modo che Trump "resti con un solo mandato - ha aggiunto il senatore del Vermont che si è ritirato dalla corsa la scorsa settimana - Farò tutto il possibile per farlo accadere".

