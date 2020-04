Usa 2020, Sanders: Biden uomo rispettabile, lavorerò con lui

di lcl

Washington (Usa), 8 apr. (LaPresse/AP) - "Il percorso verso la vittoria era praticamente impossibile", ha dichiarato Bernie Sanders confermando il suo ritiro dalle primarie democratiche negli Usa. Il senatore del Vermont si è poi congratulato con Joe Biden, unico candidato dem rimasto in corsa. L'ex vicepresidente è "un uomo molto rispettabile con il quale lavorerò per far avanzare le nostre idee progressiste", ha aggiunto.

