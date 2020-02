Usa 2020, Sanders accusa Bloomberg: Cerca di comprare la presidenza

di lcl

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Bernie Sanders ha accusato l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg di star "comprando la presidenza" grazie a una spesa di milioni di dollari negli spot elettorali. Lo riporta The Hill. "Bene, ho delle notizie per il signor Bloomberg", ha detto il senatore del Vermont durante un comizio in Nevada, "e cioè che il popolo americano è stanco dei miliardari che comprano le elezioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata