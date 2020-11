Usa 2020, Sanchez: Non vediamo l'ora di collaborare con Biden e Harris

di mad

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Il popolo americano ha scelto il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris. Vi auguriamo buona fortuna e tutto il meglio. Non vediamo l'ora di collaborare con voi per affrontare le sfide che ci attendono". Lo scrive su Twitter, in inglese e in spagnolo, il premier spagnolo Pedro Sanchez.

