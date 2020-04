Usa 2020, Pelosi appoggia Biden: È voce della ragione e resilienza

di vln

Milano, 27 apr. (LaPresse) - La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha annunciato il proprio endorsement per Joe Biden come candidatodem per la Casa Bianca. In un video messaggio Pelosi ha definito l'ex vicepresidente "un leader che è la personificazione della speranza e del coraggio". "Oggi sono orgogliosa di sostenere Joe Biden come presidente degli Stati Uniti perché sarà un presidente straordinario. Sa come portare a termine il lavoro", ha spiegato.

Citando il suo lavoro per l'assistenza sanitaria, per le famiglie e per il futuro dei bambini, Biden "è stato con noi in ogni fase del processo di protezione dell'assistenza sanitaria economica di qualità americana". "E mentre affrontiamo il coronavirus, Joe è stato una voce di ragione e resilienza con un percorso chiaro per condurci fuori da questa crisi", ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata