Usa 2020, Obama: Per Trump presidenza è reality, distruggerà democrazia

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Questa amministrazione ha dimostrato che distruggerà la nostra democrazia se è quello che serve per vincere". E' uno dei passaggi più duri di Barack Obama, ex presidente Usa, durante la terza giornata di convention democratica, rigorosamente in videoconferenza. Il discorso di Obama è stato una delle più radicali condanne mai fatte a un presidente in carica da parte di uno dei suoi predecessori. Il tycoon, secondo Obama, ha trasformato la Sala Ovale "in un altro reality show che può usare per ottenere l'attenzione che desidera ardentemente".

