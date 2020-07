Usa 2020, Obama invita a votare: C'è chi cerca di scoraggiarci

di lcl

Milano, 30 lug. (LaPresse) - L'ex presidente Barack Obama Usa ha colto l'occasione durante il suo elogio per l'icona dei diritti civili John Lewis, di richiamare l'attenzione sull'importanza del voto. "Anche mentre siamo seduti qui, ci sono delle persone al potere che stanno facendo del loro meglio per scoraggiare la gente a votare", ha detto Obama ai funerali di Lewis, a poche ore dalla proposta lanciata da Donald Trump di rinviare le elezioni presidenziali. Obama ha ricordato la lotta del discepolo di Martin Luther King che si è battutto per la democrazia nel corso di tutta la sua vita. "Dobbiamo assicurarci che ogni americano sia automaticamente registrato per votare, ampliando il voto anticipato e rendendo il giorno delle elezioni una festa nazionale", "garantendo che ogni cittadino americano abbia pari rappresentanza nel nostro governo".

