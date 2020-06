Usa 2020, Obama: Con Trump contraccolpo feroce contro cambiamento

di mad

Washington (Usa), 24 giu. (LaPresse/AP) - L'ex presidente Barack Obama ha avvertito i democratici di non essere "compiacenti o compiaciuti" della corsa presidenziale a una raccolta fondi per il probabile candidato democratico Joe Biden, chiedendo agli spettatori di imparare le lezioni dal 2016 e di non dare le elezioni per scontate. Riferendosi a quello che ha definito un "grande risveglio" in corso tra i giovani americani che spingono per le riforme, Obama ha affermato che "solo perché questa energia è là fuori non significa che assicura la nostra vittoria e non significa che viene incanalata in modo che si traduce in un vero cambiamento. C'è un contraccolpo, che è feroce, contro il cambiamento".

L'ex presidente ha fatto riferimento alla divisione tra gli americani che il presidente Donald Trump "sfrutta": "Non possiamo essere compiacenti o compiaciuti o suggerire che in qualche modo è così ovvio che questo presidente non ha fatto un buon lavoro perché, guardate, ha vinto una volta, e anche quella volta avevamo buoni indizi su come avrebbe operato", ha detto Obama, che ha pregato il pubblico di impegnarsi con la campagna presidenziale di Biden, dichiarando che "qualunque cosa abbiamo fatto finora non è abbastanza".

