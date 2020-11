Usa 2020, Modi: Congratulazioni a Biden, spinta relazioni Usa-India

di mad

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Congratulazioni Joe Biden per la tua spettacolare vittoria! In qualità di vicepresidente, il tuo contributo al rafforzamento delle relazioni indo-americane è stato fondamentale e inestimabile. Non vedo l'ora di lavorare ancora una volta a stretto contatto per portare le relazioni India-Usa a livelli più alti". Così in un tweet il premier indiano, Narendra Modi, si congratula con il presidente eletto Joe Biden.

Un altro tweet Modi lo dedica alla vice, Kamala Harris: "Le più sentite congratulazioni Kamala Harris! Il tuo successo è rivoluzionario ed è motivo di immenso orgoglio non solo per i tuoi bambini, ma anche per tutti gli indo-americani. Sono fiducioso che i vivaci legami tra India e Stati Uniti diventeranno ancora più forti con il vostro sostegno e la vostra leadership".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata