Usa 2020, Merkel: Maggior impegno da Germania e Ue in partnership

di lcl

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Gli Stati Uniti sono sempre stati un partner importante per la Germania, ma possono "giustamente aspettarsi di più" da parte di Berlino e degli altri Paesi Ue "per preservare la pace e la libertà". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel commentando l'esito delle presidenziali Usa, dopo essersi congratulata con Joe Biden e Kamala Harris per la vittoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata