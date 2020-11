Usa 2020, Merkel chiama Biden: Spero in stretta collaborazione

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiamato il presidente eletto Usa Joe Biden per congratularsi con lui e la vicepresidente eletta Kamala Harris per aver vinto le elezioni. Durante la chiamata, Merkel ha detto a Biden che spera in una collaborazione "stretta e basata sulla fiducia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata