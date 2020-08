Usa 2020, Melania Trump: Donald farà di tutto contro il coronavirus

di scp

Washington (Usa), 26 ago. (LaPresse/AP) - "Donald non si fermerà finché non avrà fatto tutto il possibile per prendersi cura di tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile pandemia". Lo ha detto la First lady Melania Trump, parlando dal Rose garden della Casa bianca alla convention repubblicana. "L'amministrazione di mio marito non smetterà di combattere fino a quando non ci sarà un trattamento o un vaccino efficace a disposizione di tutti", ha rimarcato.

