Usa 2020, Melania Trump: Basta violenze e giudizi sul colore della pelle

di scp

Washington (Usa), 26 ago. (LaPresse/AP) - "Chiedo di fermare la violenza e il saccheggio compiuti in nome della giustizia e di non fare mai supposizioni basate sul colore della pelle di una persona". Lo ha detto la First lady Melania Trump, parlando dal Rose garden della Casa bianca alla convention repubblicana.

