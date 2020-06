Usa 2020, mascherina obbligatoria a Jacksonville, città convention Trump

di mrc

Torino, 29 giu. (LaPresse) - Indossare la mascherine diventa obbligatorio nella città di Jacksonville, in Florida, dove è previsto che Donald Trump tenga il suo discorso di accettazione della nomination repubblicana alla Casa Bianca. L'obbligo scatta a partire dalle 17, ora locale, di questo pomeriggio ed è stato annunciato sul profilo Twitter delle autorità locali. La mascherina dovrà essere indossata "nei luoghi pubblici e chiusi e nelle situazioni in cui le persone non possono mantenere la distanza sociale".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata