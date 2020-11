Usa 2020, Mahmoud Abbas: Impaziente di lavorare con Biden per relazioni migliori

di mad

Milano, 8 nov. (LaPresse) - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas si è congratulato con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris per aver vinto le elezioni presidenziali 2020. Il presidente Abbas, secondo quanto riporta la Wafa, ha affermato di essere impaziente di lavorare con il presidente eletto Biden e la sua amministrazione al fine di migliorare le relazioni palestinesi-americane e ottenere libertà, indipendenza, giustizia e dignità per il suo popolo e la pace e la stabilità per la regione.

