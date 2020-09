Usa 2020, maggior sindacato polizia dà endorsement a Trump

di lcl

Milano, 4 set. (LaPresse) - La più grande organizzazione sindacale di polizia degli Usa, il Fraternal Order of Police, ha dato il suo endorsement a Donald Trump nelle presidenziali in programma per il 3 novembre. Lo ha annunciato il presidente nazionale Patrick Yoes, citato dai media internazionali. "Il presidente Trump ha dimostrato più volte che supporta i nostri agenti e comprende i problemi che i nostri membri affrontano ogni giorno. La Fop è orgogliosa di sostenere un candidato che chiede legge e ordine in tutta la nostra nazione", ha spiegato Yoes.

