Usa 2020, Maas: Trump spinge a votare due volte? Inquietante

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver cercato di mettere in dubbio la validità delle prossime elezioni americane "senza scrupoli", suggerendo ai suoi sostenitori di votare due volte. "Dobbiamo un numero incredibile di cose agli Stati Uniti e loro rimangono uno dei nostri partner più stretti, ma sì, è inquietante vedere che un presidente americano pensa di aver bisogno di qualcosa del genere", ha dichiarato Maas all'edizione domenicale del quotidiano popolare 'Bild'. "Mi fido della ragione e del buon senso degli americani in modo che fallisca questo tentativo senza scrupoli di mettere in dubbio la credibilità delle elezioni e quindi, probabilmente, di non accettare un'eventuale sconfitta", ha aggiunto.

