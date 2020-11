Usa 2020, Johnson si congratula con Biden: Rafforzeremo partnership

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Il premier britannico Boris Johnson si è congratulato con il presidente eletto Usa Joe Biden per la vittoria delle elezioni. "Ho appena parlato con Joe Biden per congratularmi con lui per la sua elezione", ha scritto Johnson su Twitter. "Non vedo l'ora di rafforzare il partenariato tra i nostri paesi e di lavorare con lui sulle nostre priorità condivise: dalla lotta al cambiamento climatico, alla promozione della democrazia e alla ricostruzione dopo la pandemia", ha aggiunto il premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata