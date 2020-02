Usa 2020, Hillary Clinton: Trump burattino di Putin

di lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Il burattino di Putin lo sta facendo di nuovo, sta prendendo l'aiuto russo per se stesso. Sa di non poter vincere senza. E non possiamo lasciare che accada". Così su Twitter Hillary Clinton riferendosi a Donald Trump in corsa per la presidenza della Casa Bianca.

