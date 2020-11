Usa 2020, Harris: Voti per Biden sono stati voti per Obamacare

di lcl

Milano, 10 nov. (LaPresse/AP) - Joe Biden "ha vinto le elezioni in modo decisivo", e "ogni voto per Biden è stato una dichiarazione che l'assistenza sanitaria in America dovrebbe essere un diritto, non un privilegio". Lo ha detto la vicepresidente eletta degli Usa Kamala Harris, difendendo la riforma sanitaria voluta da Barack Obama e nel mirino dei repubblicani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata