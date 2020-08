Usa 2020, Harris: Votare come mai in passato, serve più di una vittoria

di lrs

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Kamala Harris ha invitato il popolo americano a organizzarsi e "votare come mai prima d'ora perché abbiamo bisogno di più di una vittoria il 3 novembre". La senatrice dem della California, scelta come vice dal candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, lo ha detto durante un comizio nel Delware.

"Abbiamo bisogno di un mandato che dimostri che gli ultimi anni non rappresentano chi siamo o chi aspiriamo ad essere. A Joe piace dire che questo è in ballo alle urne. Ed è vero", ha aggiunto. "Quando ha visto che cosa è successo a Charlottesville tre anni fa, sapeva che eravamo in una battaglia per l'anima della nostra nazione. E insieme al tuo aiuto, questa è una battaglia che vinceremo".

