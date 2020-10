Usa 2020, Harris: Con Barrett tanti diritti in pericolo

di mad

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Tutto questo è in pericolo con il candidato alla Corte Suprema di Trump: Accesso all'assistenza sanitaria; i nostri diritti di voto; i diritti dei lavoratori; l'uguaglianza per i LGBTQ+; il diritto a un aborto sicuro e legale; le politiche per combattere il cambiamento climatico. E molto di più". Lo scrive sul suo profilo Twitter la candidata alla vicepresidenza Usa Kamala Harris riferendosi a Amy Coney Barrett, scelta dall'attuale presidente Trump per la Corte Suprema e sulla cui conferma prima del voto presidenziale è in corso un durissimo scontro politico.

