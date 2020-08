Usa 2020, Harris: Battaglia per anima della nazione, possiamo vincere

di lcl

Milano, 12 ago. (LaPresse) - "Siamo in una battaglia per l'anima di questa nazione. Ma insieme, è una battaglia che possiamo vincere". Così su Twitter Kamala Harris, candidata vice presidente per i dem. "Joe Biden sono pronta per mettermi al lavoro", ha aggiunto.

