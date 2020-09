Usa 2020, Facebook oscura falsi account legati a Mosca

di lcl

Milano, 1 set. (LaPresse) - Facebook ha smascherato e oscurato 13 account collegati al gruppo russo, noto come Internet Research Agency (Ira), e due pagine, che diffondevano false informazioni nel tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali Usa in programma per il 3 novembre. Lo ha reso noto la stessa azienda, citata da Cnn. L'obiettivo degli account era quello di dividere l'opinione dei democratici, servendosi anche di ignari giornalisti per diffondere fake news.

