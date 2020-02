Usa 2020, endorsement di Caroline Kennedy per Joe Biden

di scp

Washington (Usa), 4 feb. (LaPresse/AP) - Joe Biden è "la migliore scommessa per vincere la Casa Bianca". Così Caroline Kennedy, figlia del presidente John F. Kennedy, ha appoggiato pubblicamente l'ex vicepresidente di Obama, in corsa per le primarie democratiche. "Abbiamo bisogno di un candidato in grado di competere in ogni Stato, che possa riportare all'ovile democratici e indipendenti e persino attrarre alcuni repubblicani", ha scritto Kennedy in un editoriale su The Boston Globe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata