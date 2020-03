Usa 2020, Elizabeth Warren si ritira da primarie Dem

La senatrice Elizabeth Warren abbandona la corsa per le primarie democratiche in vista delle presidenziali statunitensi del 2020. Lo ha riferito una persona a conoscenza dei suoi piani ad AP, a patto di mantenere l'anonimato. Il ritiro di Warren è giunto due giorni dopo che la senatrice nel Super Tuesday non è riuscita a vincere in nessuno Stato. La sua uscita di scena ha spento le speranze dei democratici di vedere di nuovo una donna sfidare l'attuale presidente, il repubblicano Donald Trump, alla presidenza della Casa Bianca.

