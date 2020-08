Usa 2020, direttore Poste: Stop a modifiche fino a elezioni

di lcl

Washington (Usa), 18 ago. (LaPresse/AP) - Il direttore delle Poste Usa, Louis DeJoy, ha riferito di aver sospeso le modifiche al servizio, annunciate in precedenza, fino a dopo le elezioni presidenziali di novembre, per evitare "anche l'apparenza" che abbiano un impatto sul voto per corrispondenza. I democratici avevano accusato l'ammistrazione Trump di voler minare il servizio postale per interferire nelle elezioni, mentre il tycoon ha ripetutamente sottolineato il rischio di brogli se verrà utilizzato il voto per posta.

