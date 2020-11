Usa 2020, corteo pro Trump a Washington: tycoon passa a salutare fan

di lcl

Milano, 14 nov. (LaPresse) - Donald Trump, a bordo della limousine presidenziale è passato in mezzo al corteo dei suoi sostenitori riunitisi a Washington DC per protestare contro la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali. Il convoglio di Trump è stato accolto da applausi, saluti e fischi da centinaia di manifestanti che sventolavano bandiere con le scritte 'Trump 2020: Keep America great'.

