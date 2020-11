Usa 2020, Cnn: Atteso in giornata discorso Biden

di lcl

Milano, 6 nov. (LaPresse) - E' atteso in giornata un discorso alla nazione di Joe Biden. Lo riporta Cnn. Nel discorso Biden potrebbe annunciare la sua vittoria. Mentre continua lo spoglio delle ultime schede il democratico è passato in vantaggio anche in Pennsylvania, che conta 20 Grandi elettori, un numero sufficiente per garantire a Biden l'ingresso alla Casa Bianca.

