Usa 2020, Cisa: Nessun grosso problema, voto e conteggio sicuri

di lcl

Washington (Usa), 3 nov. (LaPresse/AP) - Il direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) degli Stati Uniti, che monitora l'andamento del voto, Christopher Krebs, ha detto di avere fiducia che "il voto sia sicuro, che il conteggio sia sicuro e che i risultati siano sicuri". Le autorità federali stanno monitorando il voto e qualsiasi minaccia alle elezioni in tutto il paese in un centro operativo appena fuori Washington D.C., gestito dalla componente di sicurezza informatica del Dipartimento per la sicurezza interna. Krebs ha aggiunto che dal centro c'erano "alcune prime indicazioni di interruzione del sistema", ma non ha approfondito.

