Usa 2020, Cina: Risultato determinato da leggi e procedure

di lcl

Milano, 9 nov. (LaPresse) - "Il risultato delle elezioni presidenziali (Usa) sarà determinato in conformità con le leggi e le procedure statunitensi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, citato da Cgtn, in risposta alla domanda sul perché la Cina non si sia ancora congratulata con Joe Biden come hanno invece fatto alcuni leader mondiali. "Risponderemo in conformità con la pratica comune internazionale", ha detto Wang.

