Usa 2020, Buttigieg vince di misura su Sanders in Iowa

di lcl

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Pete Buttigieg è in vantaggio su Bernie Sanders nei caucus dell'Iowa del Partito democratico. Lo riferiscono i media statunitensi citando fonti democratiche. Con il 100% dei voti scrutinati, l'ex sindaco di South Bend risulta in vantaggio sul senatore del Vermont per uno 0,1%. Seguono la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, l'ex vicepresidente Joe Biden e la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar. Buttigieg si sarebbe fermato al 26,2% dei voti, mentre Sanders al 26,1%.

Secondo quanto riporta la Cnn i candidati democratici hanno tempo fino alle 13:00 ET / 12:00 CT di oggi per presentare una richiesta per un nuovo conteggio dei voti, dopo quella avanzata in serata dal presidente del comitato nazionale del Partito democratico Tom Perez, a seguito delle polemiche nate sul conteggio delle schede.

