Usa 2020, Buttigieg dà il suo appoggio ufficiale a Biden

di mad

Dallas (Texas, Usa), 3 mar. (LaPresse/AP) - "Sto cercando un leader, sto cercando un presidente, che tirerà fuori ciò che è meglio in ognuno di noi". Con queste parole a Dallas Pete Buttigieg ha dato il suo appoggio ufficiale a Joe Biden per le primarie dei Democratici in vista delle presidenziali Usa 2020. Buttigieg è apparso al di Biden e ha affermato: "Abbiamo trovato quel leader nell'ex vicepresidente, il futuro presidente, Joe Biden".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata