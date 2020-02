Usa 2020, Bloomberg: Sono io l'unico in grado di battere Trump

di lrs

Las Vegas (Nevada, Usa), 20 feb. (LaPresse) - "Penso che ci siano due domande da affrontare stasera. La prima è: chi può battere Donald Trump? E la seconda è: chi può lavorare se entra alla Casa Bianca? E direi che sono il candidato che può fare esattamente entrambe queste cose". Lo ha detto l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, durante il dibattito tv a Las Vegas, in Nevada, in vista della corsa alla nomination dem.

