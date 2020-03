Usa 2020, Bloomberg si ritira da primarie Dem e appoggia Biden

La decisione era attesa, ed è arrivata: Michael Bloomberg si ritira dalle primarie democratiche americane, dopo il flop del Super martedì. Il miliardario ex sindaco di New York appoggerà Joe Biden, trionfatore della tornata elettorale che si è svolta ieri in 14 stati. L'ex vice Barack Obama ne ha conquistati 9, tra cui il Texas, diventando il favorito numero 1 per sfidare Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre. Resta in corsa Bernie Sanders che vince nel suo Vermont, in Utah, Colorado e soprattutto in California, lo Stato che metteva in palio più delegati. Flop anche di Elizabeth Warren.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75