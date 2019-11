Usa 2020, Bloomberg si candida a primarie in Alabama

di mad

Washington, 9 nov. (LaPresse/AFP) - L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg ha gettato le basi per la sua corsa alla Casa Bianca presentando venerdì i documenti necessari per la sua registrazione per competere nelle primarie democratiche dell'Alabama. Lo rende noto il Partito Democratico di questo Stato, tra i primi in cui scadono i termini per le domande. Se il miliardario 77enne non ha ancora annunciato pubblicamente che sta entrando in gara, ha fatto sapere che ci sta pensando e questa candidatura gli consente di tenere aperte tutte le opzioni per le presidenziali del novembre 2020.

