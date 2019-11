Usa 2020, Bloomberg si candida a primarie dem per presidenziali

di vln

New York (New York, Usa), 24 nov. (LaPresse/AFP) - L'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha annunciato di essere candidato alla nomination democratica per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. "Sono un candidato presidenziale per battere Donald Trump e ricostruire l'America", ha detto il miliardario 77enne sul sito.

