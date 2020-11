Usa 2020, Biden vicino a vittoria: continua spoglio in Georgia

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - Vittoria sempre più vicina per il democratico Joe Biden che secondo la Cnn, al momento avrebbe conquistato 253 grandi elettori contro i 213 del repubblicano Donald Trump. Dati più o meno simili anche per Fox News che vede un vantaggio maggiore per Biden a 264 grandi elettori contro i 214 di Trump. Occhi puntati sulla Georgia dove è in corso ancora lo spoglio con 90mila schede ancora non conteggiate. Secondo Cnn, Biden ha conquistato Arizona e Nevada, a Trump invece la Pennsylvania.

