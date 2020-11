Usa 2020, Biden valuta azione legale per ritardo transizione

Il team del presidente eletto Usa Joe Biden sta valutando l'ipotesi di un'azione legale se l'amministrazione Trump continuerà a bloccare la transizione. Lo riporta CbsNews. La General Service Administration, guidata da Emily Murphy, che sovrintende ai meccanismi di trasferimento di potere non ha ancora formalizzato la vittoria di Biden. Per questo il team di transizione Biden-Harris si è detto pronto anche a un'azione legale per accelerare i meccanismi della transizione. "Ci sono una serie di opzioni sul tavolo, l'azione legale è certamente una possibilità, ma ci sono anche altre opzioni che noi stiamo considerando", ha detto un funzionario dei dem citato da CbsNews.

