Usa 2020, Biden: Trump segue codice di bugie, avidità ed egoismo

di fct

Harrisburg (Pennsylvania, Usa), 8 set. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "vive secondo un codice di bugie, avidità ed egoismo" mentre incontrava i leader sindacali ad Harrisburg, in Pennsylvania, uno stato chiave oscillante. Lo ha detto il candidato dei Democratici alle elezioni presidenziali Usa del 2020 Joe Biden, riferendosi al suo avversario, in campagna elettorale a Harrisburg, in Pennsylvania. Al contrario, per Biden, i lavoratori vivono secondo un "codice americano". Più tardi, insieme al presidente del sindacato Richard Trumka, Biden ha detto che le osservazioni di Trump sui veterani sono antiamericane. Trump avrebbe definito i militari "perdenti" e "fessi", ma ha negato le osservazioni. "Non ti capirà mai, non ci capirà mai, non capirà mai i nostri poliziotti, i nostri vigili del fuoco, perché non è fatto della stessa sostanza", ha aggiunto Biden. All'inizio della giornata, Trump ha dipinto Biden come un leader incapace di gestire il coronavirus e rilanciare l'economia e ha promesso la sua "eterna lealtà al lavoratore americano".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata