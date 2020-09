Usa 2020, Biden: Trump negazionista clima, con lui America in fiamme

di lcl

Milano, 14 set. (LaPresse) - Il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden ha accusato il rivale Donald Trump di negare l'evidenza scientifica sul cambiamento climatico e di non avere una strategia nazionale sul clima. Biden ha parlato mentre il repubblicano si sta recando in California, segnata da violenti incendi. "Questa è un'altra crisi, un'altra crisi di cui non si assumerà la responsabilità", ha detto Biden, "Se concedi a un negazionista del clima altri quattro anni alla Casa Bianca, perché dovremmo essere sorpresi di avere l'America in fiamme?".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata