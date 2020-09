Usa 2020, Biden: Trump negazionista clima, con lui America in fiamme-2-

di lcl

Wilmington (Delaware, Usa), 14 set. (LaPresse/AP) - "La scienza è chiara e segni mortali come questi sono inconfondibili - il cambiamento climatico rappresenta una minaccia esistenziale imminente per il nostro modo di vivere", ha aggiunto Biden, "Il presidente Trump può provare a negare questa realtà, ma i fatti sono innegabili. Dobbiamo assolutamente agire ora per evitare un futuro definito da una raffica infinita di tragedie come quella che le famiglie americane stanno sopportando oggi in Occidente".

