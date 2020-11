Usa 2020, Biden: Trump andrà in tribunale? Grande sforzo per proteggere voto

di lrs

Milano, 6 nov. (LaPresse) - "Donald Trump andrà in tribunale per impedire il conteggio dei voti. Abbiamo riunito il più grande sforzo di protezione elettorale della storia per reagire e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Partecipa" al fondo 'La battaglia non è finita' "per assicurarti che ogni voto venga conteggiato". Così su Twitter il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata